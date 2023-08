உறவோ... உணர்வோ... அடுத்தவர் வாழ்க்கையில் மூக்கை நுழைக்காதிருப்போமா?

Make or Break!



தற்போதைய 2K கிட்ஸின் ரிலேஷன்ஷிப் பெரும்பாலும் Make or Break என்பதுபோல் வேகமாகத் தொடங்கி, சட்டென்று முடிந்து விடுகிறது. எனவே, ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் ஆரம்பிக்கும்போதே அதற்கு லவ், ஃபிரெண்ட், பெஸ்டி எனப் பெயர் வைத்து குறிப்பிட்ட எல்லைக்குள் சிக்கிக்கொள்ள வேண்டாம். அப்படி இல்லாதவரை அந்த உறவுக்குள் சுதந்திரமாக, அவர்கள் அவர்களாகவே இருக்க முடியும். அந்த உறவுக்கு ஒரு பெயர் வைப்பது என்பது சமூகத்தின் எதிர்பார்ப்பு களுக்கு தீனி போடுவதுதான். இருவருக்குள் தங்கள் உறவு குறித்த ஒரு தெளிவு வந்த பிறகு அது எந்த வகையான உறவு என்பதைத் தெரிவிக்கட்டும். சம்பந்தப்பட்டவர்களுடன் கொஞ்சமும் தொடர்பில்லாத நாம் ஏன் இதில் மூக்கை நுழைக்க வேண்டும்?



காதல் இல்லை... காமம் இல்லை!



காய்கறிச் சந்தையில் பார்த்து புன்னகைக்கும் ஒரு முகம், தினமும் பேருந்து நிறுத்தத்தில் கடந்துசெல்லும் ஒரு முகம், சைக்கிளில் பள்ளிக்குச் செல்லும்போது தையல் மெஷினி லிருந்து தலையைத் தூக்கிப் பார்த்துப் புன்னகைக்கும் ஒரு டெய்லர், ரயில் பயண நட்பு... இப்படி அடுத்தகட்டத்துக்கு நகராத, ஆனால், மனதில் சிறு தாக்கத்தை ஏற்படுத்திய பல நபர்களை நம்மில் ஒவ்வொருவரும் கடந்து வந்திருப்போம். இந்த உறவுக்கெல்லாம் என்ன பெயர் என்று கேட்டால் அதற்கு நிச்சயம் பதில் கிடைக்காது. அது ஓர் உணர்வு மட்டுமே.



தங்களுக்குள் என்ன உறவு முறை, அந்த உறவின் எல்லை என்ன என்பது சம்பந்தப்பட்ட இருவர் மட்டுமே தீர்மானிக்க வேண்டிய விஷயம். அவர்களை ஜட்ஜ் செய்யாமல் இருப்பதுதான் நமக்கான மாண்பு.



Every relationship doesn’t need a tag! Let Live!!