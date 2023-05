Published: 02 May 2023 8 PM Updated: 02 May 2023 8 PM

​தேனி​யில் முதியவர்களுக்கு ​இலவச ஆட்டோ ​- ​​அசத்​தும் ​பி.சி.பட்டி ​பேரூராட்சி நிர்வாகம்!​​​

​தேனி பழனிசெட்டிபட்டி பேரூராட்சி நிர்வாகத்தின் ஒருங்கிணைப்பில் ஆட்டோ ஓட்டுநர்களின் ஒத்துழைப்போடு ​முதியவர்களுக்கு இலவச ஆட்டோ பயணத் திட்ட​த்தைத் தொடங்கியிருப்பது பொதுமக்களிடையே வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது.

