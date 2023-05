Published: 21 May 2023 6 PM Updated: 21 May 2023 6 PM

Boris Johnson: 58 வயதில் 8வது குழந்தை - பிரிட்டன் முன்னாள் பிரதமருக்குக் குவியும் வாழ்த்துகள்!

பிரிட்டன் முன்னாள் பிரதமர் போரிஸ் ஜான்சன் 58வது வயதில் 8வது குழந்தைக்குத் தந்தையாகப் போகிறார்.