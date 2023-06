Published: 13 Jun 2023 11 AM Updated: 13 Jun 2023 11 AM

லெஸ்பியன் தம்பதி: தான் திருமணம் செய்த தோழியை அவர் பெற்றோர் கடத்தியதாக கோர்ட்டை நாடிய இளம்பெண்!

``நாங்கள் இரண்டு ஆண்டுகளாக விரும்பினோம். ஒன்றாக வாழ முடிவு செய்தோம். ஒருமுறை அவரை வீட்டுக் காவலில் வைத்தனர். பின்னர் என் கண் முன்னாலேயே கடத்திச்சென்றனர். அவர் வீட்டினர் அவரை மனதளவில் டார்ச்சர் கொடுத்து மனம் மாற்றும் நடவடிக்கையில் ஈடுபட வாய்ப்பு உள்ளது.’’