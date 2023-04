Published: Just Now Updated: Just Now

`என் மகள் அவருடைய கணவரை பிரதமராக்கினார்’ - ரிஷி சுனக்கின் மாமியார் சுதா மூர்த்தி

``வியாழக்கிழமைகளில் நாங்கள் விரதம் இருப்போம். இன்ஃபோசிஸ் ஆரம்பித்ததும் வியாழக்கிழமைதான். என் மருமகன் ரிஷியின் முன்னோர்கள் மதத்தை மிகவும் பின்பற்றுபவர்கள், தற்போது ரிஷியும் அவ்வாறே உள்ளார். அவரும் வியாழக்கிழமைகளில் விரதம் இருந்து வருகிறார்.”

