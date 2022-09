Published: 01 Sep 2022 12 PM Updated: 01 Sep 2022 12 PM என்னோட Beads Collection எல்லாம் நரிக்குறவர்கிட்ட வாங்கினதுதான்.. News Reader Rathna's Jewellery பிரியங்கா.ப வெ.அன்பரசி

Here in this video News Reader Rathna Shows her accessories collection with us. She also tells about where she regularly shops and how much she spends on her costume and much more.