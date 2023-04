Published: Just Now Updated: Just Now

தூய்மை மற்றும் மங்களத்துடன் ஜி.ஆர்டி ஜூவல்லர்ஸ் அட்சய திரிதியைக் கொண்டாடுகிறது!

தங்கம், வைரம், பிளாட்டினம், வெள்ளி மற்றும் ரத்தினக் கற்களில் சமீபத்திய வடிவமைப்புகளின் மிகப்பெரிய தொகுப்பை அறிமுகப்படுத்துவதன் மூலம், ஜிஆர்டி ஜூவல்லர்ஸ் இந்த அட்சய திருதியை சிறப்பானதாக்குகிறது.

News ஜி.ஆர்.டி

