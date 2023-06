Published: 11 Jun 2023 11 AM Updated: 11 Jun 2023 11 AM

`கப்பலுக்குக் கூட்டிட்டுப் போங்க!' ஆசைப்பட்ட குடும்பம்;கப்பலையே வீடாகக் கட்டிய கணவன்;நெகிழ்ந்த மனைவி

மனைவியின் ஆசையை நிறைவேற்றுவதற்காக கப்பல் வீடு கட்டிய மரைன் இன்ஜினீயர் கணவர் ஒருவர், கப்பலில் இருப்பதைப் போல நீச்சல் குளம் மற்றும் உடற்பயிற்சி கூடத்தை அமைத்து அசத்தியிருக்கிறார்.

