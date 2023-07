Published: 16 Jul 2023 10 AM Updated: 16 Jul 2023 10 AM

ஆடி சீர்வரிசையில், தக்காளி; மாப்பிள்ளையை வியக்க வைத்த மாமியார் வீட்டார்!

தட்டு நிறைய தக்காளிப் பழங்களை வைத்து, ஆடி மாத சீர்வரிசை வழங்கிய மாமியார் வீட்டாரின் அழைப்பைக் கண்டு, வியப்படைந்திருக்கிறார் வேலூர் மாப்பிள்ளை ஒருவர்.

