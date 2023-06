குறைந்த நுகர்வு, குறைந்த கழிவு; பூமியைக் காக்கும் புண்ணியவான்கள்! | மினிமலிசம் - 24

ஜோஷ்வா பெக்கர்

The More of Less: Finding the Life You Want Under Everything You Own: The Life-Giving Benefits of Owning Less என்ற புத்தகத்தை எழுதியவர். Becoming Minimalist என்ற இணையதளத்தை உருவாக்கியவர். குறைவாகச் சொந்தம் கொண்டாடும் மகிழ்ச்சியை பற்றி அண்டை வீட்டாருடன் உரையாடிய பிறகு இவர் மினிமலிசத்தை நோக்கி தனது பயணத்தைத் தொடங்கினார். அதன்பின் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் தங்கள் வாழ்க்கையை எளிமைப்படுத்தவும், அதிக நிறைவுடன் வாழவும் ஊக்கப்படுத்தியுள்ளார்.

மினிமலிசத்தை நிறைவான வாழ்க்கைக்கான ஒரு வழியாக ஏற்றுக்கொண்ட பலருக்கு இவர்கள் ஒரு துளி உதாரணம். மன அழுத்தத்தைக் குறைப்பதாக இருந்தாலும், பணத்தைச் சேமிப்பதாக இருந்தாலும், தரமான வாழ்க்கையாக இருந்தாலும், மினிமலிசத்தை முயற்சி செய்யத் தயாராக இருப்பவர்களுக்கு அது பல நன்மைகளை வழங்குகிறது. முயன்றுதான் பாருங்களேன்!

