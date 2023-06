Published: Just Now Updated: Just Now

ரூ.5 கோடி, தாஜ்மஹால் வடிவில் அம்மாவுக்கு நினைவு இல்லம், மகன் சொல்லும் நெகிழ்ச்சிக் கதை!

``இதற்காக ராஜஸ்தான் மாநிலத்திலிருந்து பளிங்குக் கற்கள் வாங்கி வந்தேன். கட்டடம் கட்டும் தொழிலாளர்களையும் அங்கிருந்து வரவழைத்து நம் ஊர் தொழிலாளர்களுடன் இணைந்து இன்ஜினீயர் ஆலோசனையில் பணியைத் தொடங்கினேன். கட்டி முடிக்க இரண்டு வருடங்களும், ரூ.5 கோடி செலவும் ஆனது.’’

News தாஜ்மஹால் வடிவில் நினைவு இல்லம்