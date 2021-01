மதிமோவும் கால்சென்டரும், அந்த விடியற்காலையும்! - எல்லோரும் இன்புற்றிருக்க! #MondayMotivation

மீண்டும் அதே கஸ்டமரிடம் மதிமோ பேசினான். என்ன பேசினான் என்பதும், அதை எப்படி பேசினான் என்பதும்தான் இங்கே மிக முக்கியம்.

"Dear customer... It's the same Mathimo but with a better English'' எனச் சொன்னதும் கோபத்தின் உச்சியில் இருந்த அந்த கஸ்டமர் வெடித்துச் சிரித்தார். சிரித்தவர், "You won me with your confidence" என்றார்.

"இந்தச் சூழலில் ஒரு வாடிக்கையாளனுக்கு பெஸ்ட்டாக எதைக் கொடுக்க முடியுமோ அதைக் கொடுத்திருக்கிறாய். அதுதான் நம்பிக்கை. உன்னுடைய பொறுமையையும், இக்கட்டான சூழலை கையாண்ட உன் தன்னம்பிக்கையையும் நான் பாராட்டுகிறேன்" என்றார் வாடிக்கையாளர்.

வேலையை விட்டு நீக்கப்பட வேண்டியவர் பட்டியலில் இருந்த மதிமோவின் பெயர் அப்பட்டியலில் இருந்து நீக்கப்பட்டு, வாடிக்கையாளர்களின் இ-மெயில்களைக் கையாளும் நான்- வாய்ஸ் (non voice) பிரிவிற்கு மாற்றப்பட்டான்.