How To: கருமையடைந்த சருமத்தை சரிசெய்வது எப்படி? | How To: How To Get Rid Of Tanned Skin?

4 முதல் 5 டேபிள்ஸ்பூன் வரை தேங்காய்ப்பாலை எடுத்துக் கொள்ளளவும். இதில் காட்டனை நனைத்து, சருமத்தில் முழுவதும் அப்ளை செய்யவும். நன்றாகக் காயும்வரை வைத்திருந்து, மென்மையான க்ளன்சர் (cleanser) கொண்டு கழுவவும்.

Published: 13 Dec 2022 6 PM Updated: 13 Dec 2022 6 PM

lifestyle Skin Care