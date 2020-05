ஒரிஜினல் ஆவணங்களை இனி செல்போனிலேயே பாதுகாக்க முடியும்! -DigiLocker என்னும் காப்பகம் #MyVikatan

DigiLocker இன் பாதுகாப்பு அம்சங்கள்:

DigiLocker பயன்படுத்த பாதுகாப்பானது.

தரவுகள் பாதுகாக்கப்படுவதையும் சமரசம் செய்யாமல் இருப்பதையும் உறுதி செய்வதற்கான அனைத்து முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளையும் MeitY (The Ministry of Electronics and Information Technology) எடுத்து வருகிறது.

# பாதுகாப்பு நடைமுறைகள்:

நிலையான நடைமுறைகள்:

(Standard Practices)

சீரான குறியீட்டு தரநிலைகள், வழிகாட்டுதல்கள் மற்றும் மதிப்புரைகளின் அடிப்படையில் நிலையான மென்பொருள் மேம்பாட்டு நடைமுறைகளை DigiLocker பின்பற்றுகிறது. ஒவ்வொரு வெளியீடும், சேவையும் சர்வரில் பயன்பாட்டுக்கு வருவதற்கு முன்பு பாதுகாப்பு மற்றும் ஊடுருவல் பாதிப்புகளுக்காக தொடர் மதிப்பாய்வு செய்யப்பட்டு சோதிக்கப்படுகிறன.

256 பிட் எஸ் எஸ் எல் குறியாக்கம்:

(256 Bit SSL Encryption)

எந்த ஒரு செயல்பாட்டின் போதும் DigiLocker மூலம் அனுப்பப்படும் தகவல்கள் 256 பிட் SSL(secure socket layer) என்கிரிப்சனைப் பயன்படுத்துகின்றன.