Morning Motivation: ஸ்டார் பெர்ஃபார்மர்தான் என்றாலும் சிலருக்குப் பதவி உயர்வு ஏன் கிடைப்பதில்லை?

“டீமின் ஸ்டார் பெர்ஃபார்மர் நான், என் வேலைகளை தாமதிக்காமல் , “முடிஞ்சதா?” என நிர்வாகத்தை கேட்க வைக்காமல் கொடுத்த வேலையை கொடுத்த நேரத்திற்குள் முடித்தவன், முன் திட்டமிடல் இல்லாமல் அநாவசிய லீவ் போட்டதில்லை. இப்படி இருக்கும்போது எனக்கு ஏன் புரொமோஷன் இல்லை?” எனக் கேட்டவனுக்கு கிடைத்த பதில் , ”எல்லாம் சரிதான். எதையும் நாங்கள் மறுக்கலை. ஆனால் நீ சொன்ன எல்லாமே உன் வேலை தொடர்பானது. It's a part of your job. அதுக்குதான் உனக்கு வேலையும் சம்பளமும்! வாங்கும் சம்பளத்திற்கு நீ உன் வேலையை சரியாக செஞ்ச. ஆனா புரமோஷன் கொடுக்குமளவு ‘அதுக்கும் மேல’ எக்ஸ்ட்ராவா நீ வேற என்ன செஞ்சிருக்க?”