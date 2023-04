“புல்லட் ஓட்டும்போது தன்னம்பிக்கையா இருக்கும்!” - ‘பியாண்ட் தி லிமிட்’ ஸ்ரீநந்தினி

``முதல்ல நான் R15S பைக் வாங்கினேன். `பொம்பளப் புள்ளையா அடக்கமா ஸ்கூட் டிய வாங்கி ஓட்டாம ஓவரா பண்ணுற’னு எல்லாரும் விமர் சிச்சாங்க. ஆனா எங்கப்பா, அம்மா, ‘பிடிச்சதைப் பண்ணு, பாதுகாப்பா பண்ணு’னு சொன்னாங்க. என்னோட ரெண்டாவது பைக்கா புல்லட்டை வாங்கினேன். அதை ஓட்டும்போது அவ்ளோ தன்னம்பிக்கையா இருக்கும். ஓட்டிக்கிட்டு ரோட்டுல போனா எல்லா கண்ணும் நம்மளை ஆச்சர்யமா பார்க்கும். ‘உங்கள மாதிரி நானும் புல்லட் ஓட்டணும்’னு என் கிட்டயும், என்னோட வீடியோ கமென்ட்ஸ்லயும் பல பொண்ணுங்க சொல்றாங்க. வாங்க கேர்ள்ஸ்... பொண்ணுங்கனா `வித்தின் தி லிமிட்'னு (Within the limit) தான் வாழணுமா... `பியாண்ட் தி லிமிட்' (Beyond the limit) வாழ்வோம்’’ என்பவர், பைக் ரேஸில் கலந்து கொள்ளவும் பயிற்சி எடுத்து வருகிறார்.

விர்ர்ரூம்!