Published: 25 Apr 2023 7 AM Updated: 25 Apr 2023 7 AM

Published: Today at 7 AM Updated: Today at 7 AM

Motivation Story: அம்மா, அப்பா, ரயில், கராத்தே, CSK... - ரஹானே ஒரு குட்டி ஃப்ளாஷ்பேக்!

சில நிமிடங்களில் டெண்டுல்கருக்கு முன்னால் வந்து நின்றார் ரஹானே. ஒரு நிமிடம் எதுவும் பேசாமல் ரஹானேயைப் பார்த்துக்கொண்டிருந்தார் டெண்டுல்கர். பிறகு சொன்னார்...

