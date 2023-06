“இந்த உலகத்துல வாழத் தகுதியான அளவுக்கு படிப்பு இருந்தா போதும்!”

‘`எந்த வேலை பண்ணணும்னாலும் அதுக்கான ஸ்ட்ரென்த் நமக்கு அவசியம். உதாரணத்துக்கு கடைக்குப் போய் அஞ்சு கிலோ எடையுள்ள பொருளை வாங்கி எடுத்துட்டு வரணும்னு வெச்சுப்போம். அந்த அஞ்சு கிலோவை சிரமமில்லாம தூக்கணும் இல்லையா... அதுக்கு நான் பயிற்சி கொடுப்பேன். ஸ்ட்ரென்த் டிரெயினிங் பண்றது மூலமா முதுகுவலி, மூட்டுவலி வராம தவிர்க்கிறதுக்கான வழிகளையும் சொல்லித் தரேன். பெண்களுக்குப் பயிற்சி கொடுக்க எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அவங்க உடலளவுல ஸ்ட்ராங்கா இருந்தா, மனசளவுலயும் ஸ்ட்ராங்கா இருப் பாங்க. நான் டிரெய்னராகறதுனு முடிவெடுத்தபோது எனக்குப் பெருசா யாரும் சப்போர்ட் பண்ணலை. என் அம்மா, அப்பாவே, ‘இதெல்லாம் ஆம்பிளைங்க வேலை... உன்னால முடியாது’னு சொன்னாங்க. சவாலா எடுத்துக்கிட்டு செய்து காட்டினேன். வொர்க் அவுட் செய்யறது மனசளவுல உங்களை சந்தோஷமா மாத்தும். `When you are stressed do your wotkout’னு சொல்றதுண்டு. அனுபவத்துலதான் அதை ஃபீல் பண்ண முடியும்...’’ ஆர்வம் கூட்டுகிறது உஷாவின் பேச்சு.