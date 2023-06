Published: 20 Jun 2023 10 AM Updated: 20 Jun 2023 10 AM

Motivation Story: 88,888 அநாதைப் பிணங்கள்; ஒற்றையாளாக நல்லடக்கம் செய்த `Burial Man' மகாதேவா!

எல்லோரும் எல்லா வேலைகளையும் செய்துவிட முடியாது. யாரும் செய்ய முடியாத, `அருவருப்பு’ என நினைத்து ஒதுக்கும் சிலவற்றையும் மனிதர்கள் செய்துகொண்டுதான் இருக்கிறார்கள்.