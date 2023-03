கேத்தரின் டேவ்ரி (Catherine DeVrye). எழுத்தாளர், மிகச் சிறந்த பேச்சாளர். அவருடைய `Good Service Is Good Business - 7 Simple Strategies for Success’ புத்தகம், ஆஸ்திரேலியாவிலும் தைவானிலும் விற்பனையில் சக்கைபோடு போட்டு நம்பர் ஒன் இடத்தைப் பிடித்திருக்கிறது.

Morning Motivation: அக்கறை நல்லது! - `சூடான எலுமிச்சைப்பழச்சாறும் தேனும்’ உணர்த்தும் சேதி!

