Published: 01 Aug 2023 7 AM Updated: 01 Aug 2023 7 AM

Published: Today at 7 AM Updated: Today at 7 AM

Motivation Story: முதல் 5 இன்னிங்ஸில் டக்; பின் கேப்டன்; மார்வன் அட்டபட்டுவுக்கு நடந்த மேஜிக்!

கிரிக்கெட் கமிட்டி, ``ஐயா சாமி... கெளம்புய்யா!’’ என்று கும்பிடுபோட்டு அவரை வீட்டுக்கு அனுப்பிவைத்தது. யாராக இருந்தாலும், அந்தச் சூழலில் கிரிக்கெட் விளையாட்டுக்கு முழுக்குப் போட்டுவிட்டு வேறு வேலையைப் பார்க்கக் கிளம்பியிருப்பார்கள்.

lifestyle மார்வன் அட்டபட்டு | Marvan Atapattu