Published: 04 Jul 2023 7 AM Updated: 04 Jul 2023 7 AM

Motivation Story: `இதுவும் சக மனிதன் மேல் இருக்கும் அன்புதான் சார்’ - பாடம் எடுத்த டிரைவர்!

அன்றாட வாழ்விலும் நம்மை நெக்குருக வைக்கும் சம்பவங்களும் நிகழ்வதுண்டு. அப்படி ஒரு சம்பவம் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மும்பையில் நிகழ்ந்தது.

