Published: 09 May 2023 7 AM Updated: 09 May 2023 7 AM

Motivation Story: `1,500 புஷ்அப்ஸ், 2,000 சிட்அப்ஸ்'- அமெரிக்க ராக்கி பாய் ஹெர்ஸ்செல் வாக்கரின் கதை!