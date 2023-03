Published: 21 Mar 2023 7 AM Updated: 21 Mar 2023 7 AM

Published: Today at 7 AM Updated: Today at 7 AM

Motivation Story: தாழ்வு மனப்பான்மையை வீசி எறிந்து ஆஸ்கர் வென்ற `கேப்டன் மார்வெல்’ பிரீ லார்சன்!

தான் போதுமான அளவுக்கு அழகாயில்லை என்கிற தவறான எண்ணம். அதுதான் பல தோழிகளிடமிருந்து அவரை விலக்கிவைத்திருந்தது. கூடவே குடும்பச்சூழல் அவரைப் பாடாகப்படுத்தியது.