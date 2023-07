Published: 25 Jul 2023 8 AM Updated: 25 Jul 2023 8 AM

Published: Today at 8 AM Updated: Today at 8 AM

Motivation: `அபாயகரமான கடல் பாதை!'- 24 ஆண்டுகள் கப்பல்களுக்கு வழிகாட்டிய டால்பின் - கதையல்ல நிஜம்

எளிய மனிதர்களுக்கு உதவ வேண்டும் என்கிற எண்ணம் ஒன்றையேகொண்ட அந்த டால்பினின் உதவியில்லாமல் அந்தக் கப்பல் கடலில் சென்றது. ஒரு பாறையில் மோதி, கப்பலிலிருந்த 75 பேர் இறந்துபோனார்கள்.