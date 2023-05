Published: 31 May 2023 1 PM Updated: 31 May 2023 1 PM

Published: Just Now Updated: Just Now

நாடாளுமன்ற விழா: `பிரதமர் முன் தேவார பண்ணிசை பாடினேன்’ - உடுமலை மாணவி உமாநந்தினி

``பிரதமர் நிகழ்வில் திருமுறை பாடியது எனக்குப் புதிய அனுபவத்தை தந்தது. இந்திய ஆட்சிப் பணியில் சேர வேண்டும் என்பதுதான் எனது இலக்கு. அதை நோக்கிச் சென்று கொண்டிருக்கிறேன். எதுவரை முடியுமோ அதுவரை திருமுறையைப் பரப்பும் பணியைத் தொடர்வேன்’’ - உமாநந்தினி