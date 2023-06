Published: Just Now Updated: Just Now

அன்றொரு நாள் காலையில்! - திக் திக் அனுபவப் பகிர்வு | My Vikatan

ஏதோ ஒரு படபடப்போடு அந்த சத்தத்தை கேட்டு ஹாலில் இருந்து வேகமாக வாஷிங் மெஷின் இருக்கும் இடத்திற்கு நடந்தேன். இன்னும் நான்கு அடியில் மெஷின். கீழே டைல்ஸ் தரையில் சோப்பு தண்ணீர் வழிந்திருக்க வந்த வேகத்தில் இரண்டு கால்களும் சறுக்கி இடது பக்கம் சாய்ந்து பட்டென்று விழுந்தேன்.

News Representational Image