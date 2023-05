Published: 31 May 2023 1 PM Updated: 31 May 2023 1 PM

Published: Just Now Updated: Just Now

உடனடியாக நீங்கள் வாசிக்க நினைக்கும் புத்தகத்தை வாங்கி விடுங்கள்! | My Vikatan

உன் நண்பன் யார் என்று சொல் நீ யார் என்று சொல்கிறேன் என்ற வாசகத்தை நீங்கள் அறிந்திருப்பீர்கள், அதுபோலத்தான் புத்தகம் என்னும் நண்பனுடன் நீங்கள் பழகிய பின்பு நீங்கள் யார் என்பதை புரிந்து கொள்வீர்கள்.

News Representational Image