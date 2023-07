Published: Just Now Updated: Just Now

ஸ்டேடஸ் என்றால் இது தானோ? - அனுபவ பகிர்வு | My Vikatan

அக்கம் பக்கத்தவர்கள் பேசிய கிசு ...கிசு .. என் காதில் விழுந்தது . திட்டமிடா வாழ்க்கை இப்படித்தான் இருக்கும். என்று அறியாமல்,. அடுத்தவரை பார்த்து, பொறாமை கொள்வது. கால் காசுக்கும் பிரயோஐனமில்லை என்பது கூட தெரியவில்லை.

