காலம் கடந்து வாழும் கருங்கல் தாத்தா! - ஒரு ஆச்சரிய கதை | My Vikatan

காலம் கடந்து வாழும் கருங்கல் தாத்தா! - ஒரு ஆச்சரிய கதை

கருங்கல் பொதுச்சொல், வேறெங்கும் இல்லாமல் இங்கு மட்டும் ஏன் ஊர் பெயராகியது என்பதற்கான சரியான பதில் என்னிடம் இல்லை ஆனால் என் தாத்தாவின் காலத்தில் கருங்கல் பல மாறுதல்களை பெற்றது.