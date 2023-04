Published: 26 Apr 2023 9 AM Updated: 26 Apr 2023 9 AM

சைக்கிள் சவாரி கதை | My Vikatan

தமிழில் இதற்கு ஈருருளி என்ற பெயர் இருந்தும், நாம் சைக்கிள் என்றுதான் வழக்கத்தில் அழைக்கிறோம். சைக்கிள் என்றவுடன் அனைவர்க்கும் பால்யகால நினைவுகள் வராமல் இருக்காது.

lifestyle Representational Image

