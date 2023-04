Published: Just Now Updated: Just Now

அப்பளத் தாத்தாவுக்கு என் அஞ்சலி! - இல்லத்தரசி பகிர்வுகள்| My Vikatan

இந்த ஒரு விஷயத்துலயே நம்மள அசலூருன்னு கண்டுபுடிச்சிட்டாரே இந்தத் தாத்தான்னு நினைச்சு ஆச்சர்யமா இருந்துச்சு. நம்ம வாய்தான் சும்மா இருக்காதே...” ஏன் தாத்தா இந்த வேகாத வெயில்ல இப்படி அலையுறீங்க.. வீட்ல உங்களைப் பார்த்துக்க யாருமில்லையா?”ன்னு கேட்டேன்.

lifestyle Representational Image

Share