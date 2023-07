Published: Just Now Updated: Just Now

வலியின் உச்சம் தொட்ட வரிகள் இவை! - பிரியமுள்ள தம்பி நா.முத்துகுமார் நினைவலை | My Vikatan

உண்மையாக காதல் செய்து பிரிந்தவர்கள் மனதில் இந்தப் பாடல் ஒரு ஆழமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது என்றால் மிகையன்று.