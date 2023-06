Published: Just Now Updated: Just Now

தெலுங்கும் நானும்! | My Vikatan

ஜப்பானிய மொழியில் ஒரு வார்த்தை கூட தெரியாமல் எந்தவித சிரமமும் இல்லாமல் ஜப்பானை சுற்றிப் பார்த்து விட்டு வர எங்களால் முடிந்தது என்றால் இந்த அபார வளர்ச்சியால் தான் சாத்தியமாயிற்று.. பல வருடங்களுக்கு முன் மொழி தெரியாமல் நான் பட்ட கஷ்டங்களை நினைத்துப் பார்க்கிறேன்..

