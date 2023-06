காதலர்களுக்கு 'கோனார் நோட்ஸ்' உங்க பாடல்கள்! - `பாடும் நிலா’ பாலுவின் ரசிகை பதிவு | My Vikatan

காதல் எப்படி உருவாகும் என்பதற்கு... "சொல்லாமல் தானே இந்த மனசு தவிக்குது

என்ற பாடலைச் சொல்லலாம் . காதலை கண்கள் வழியாக இதயத்துக்கு கொண்டு சென்றிருப்பார் பாடும்நிலா பாடலைப் பாடியதன் மூலம். டிரம்ஸ், மிருதங்கம், வீணை என கலந்து கட்டி ஒலிக்கும்.இந்தப் பாடலின் வெற்றிக்கு , ,பாடும் நிலா பாலு வின்குரல் ஒரு காரணம் என்றால் மிகையில்லை

"மூடி வெச்ச மொட்டு பூவுக்குள்ள

வண்டு வந்தா வழி கிடைக்குமா

வண்டின் இதழ் மொட்டில் பட்டுவிட்டால்

மொட்டின் இதழ் விட்டு கொடுக்குமே "

கவித்துமான வார்த்தைகளை எளிமையாக புரியும் வண்ணம் டி ஆர் இசையமைத்ததை பாடும் நிலா எவ்வளவு அழகாக பாடி இருக்கிறார் பாருங்கள்..

காதலின் தவிப்பை அழகாய்..பாடி உணர்த்துவதில்... பாடும் நிலா பாலுவிற்கு நிகர் பாலுதான்.

பல்லவ நாட்டு ராஜகுமாரிக்கு

பருவம் 18

அவள் பழமுதிர்சோலையில்

தாமரைப் போலே மலர்ந்தது

ஒரு மொட்டு.."

வி குமார் இசையில் எஸ்.பி.பியின் இளமையான குரலில் பாடல் ச்சும்மா பட்டையைக் கிளப்பும். (பாடல் முழுதும் ஹார்மோனியம் தென்றலாய் தவழ்ந்து... நம்மை உரசிச் செல்லுவது தனிக்கதை.)

"நான் என்றால் அதுஅவளும், நானும்.. அவள் என்றாள் அது நானும், அவளும்.. yes the whole true... நான் சொன்னால்... அது, அவளின் வேதம்.. அவள் சொன்னால்... அதுதான் என் எண்ணம்.

I am nothing, but true

அதுதான் என் எண்ணம்..." 'சூரியகாந்தி' படத்தில் ஜெயலலிதாம்மாஎஸ்பிபி இணைந்து பாடும் பாடல். காட்சியில் ஜெயலலிதா அவர்களின் பேச்சுடன் கூடிய பாட்டு, பாடும் நிலாவின் இனிமையான குரல் , ஒவ்வொரு இடத்திலும் கொஞ்சுவது போலவே இருக்கும்.(. கணவன் மனைவி இருவரும் மனம் ஒன்றிணைந்து வாழ வாழ்க்கை இனிக்கும் என்பதை சொல்லாமல் சொல்லும் இந்த பாடலின் வரிகள்.)

"சப்தஸ்வரம் புன்னகையில் கண்டேன் சங்கீதத்தின் தாலாட்டைக் கேட்டேன்.