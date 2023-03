Published: 27 Mar 2023 11 AM Updated: 27 Mar 2023 11 AM

Published: Yesterday at 11 AM Updated: Yesterday at 11 AM

வாழ்க்கைல ஸ்டேடஸ் இருக்கோ இல்லையோ.. வாட்ஸ்ஆப்பில் ஸ்டேடஸ் போடுவோம்! | My Vikatan

இன்றளவும் மற்றவர்களின் வாட்ஸ்ஆப்பில் வலம் வரும் ஸ்டேடஸ்களைப் பார்ப்பது தினசரி நடவடிக்கைகளில் ஒன்று. சிலரின் ஸ்டேடஸ் மெஸேஜஸ் உற்சாகமளிக்கும். சிலரின் வருத்தங்கள் சில சமயங்களில் ஸ்டேடஸில் பிரதிபலிக்கும்.

lifestyle Representational Image