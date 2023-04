Published: 14 Apr 2023 10 AM Updated: 14 Apr 2023 10 AM

40 வகை மிட்டாய்கள், இலந்தை வடை, டெண்டுல்கர், சக்திமான் ஸ்டிக்கர் - கலக்கும் 90'ஸ் மிட்டாய் கடை!

மொபைல் கேம்களே பேரின்பம் என்று நினைத்து வாழும் தற்போதைய தலைமுறைச் சிறுவர்களிடம், அதெல்லாம் சிற்றின்பங்கள்; பட்டம் விடுதல், பம்பரம் சுற்றுதல், கோலி குண்டு அடித்தல் உள்ளிட்ட தொண்ணூறுகளில் பிறந்தவர்களின் விளையாட்டுகளே பேரின்பம்' என்று உணர்த்தவும்தான் இந்த முயற்சி.