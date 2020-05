ஸ்கூல் பிள்ளைகளின் அம்மாக்களுக்கு மட்டுமே தெரியும் வாட்ஸ் அப் மம்மீஸ் குரூப் எவ்வளவு முக்கியம்னு!

பேரன்ட்ஸ் வாட்ஸ் அப் குரூப் இல்லாம இங்கே ஓர் அணுவும் அசையாது தெரியுமா? காலங்காத்தால, ‘Hi girls, my little one absent today', 'my kid refused to go to school today'-னு ஒரு அழுகாச்சி ஸ்மைலி தட்டிவிட்டா போதும். சாயங்காலம் 3 மணியிலிருந்து க்ளாஸ் வொர்க், ஹோம் வொர்க்ல ஆரம்பிச்சு பிள்ளைங்கள க்ளாஸ் மிஸ் முறைச்சது, தமிழ் மிஸ் திட்டினதுவரைக்கும் எல்லாத் தகவல்களும் குரூப்ல அப்டேட் ஆயிடும்.