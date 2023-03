Published: 31 Mar 2023 11 AM Updated: 31 Mar 2023 11 AM

Published: Today at 11 AM Updated: Today at 11 AM

பெரியவர்கள் உடன் இருப்பது வரம்! - இல்லத்தரசி ஷேரிங்ஸ் | My Vikatan

குழந்தை பிறந்தவுடன் என்‌ மாமியார் ஒன்றரை‌ மாதங்கள் கூட‌ இருந்து என்னைக் கவனித்துக் கொண்டார்.‌ அதற்குப்பின்‌ அவர்‌ ஊருக்குச் சென்று விடவே, என்‌‌ குழந்தையை நல்லபடியாக வளர்க்க வேண்டிய‌ முழுபொறுப்பும் என்னுடையது என்றானது.

lifestyle Representational Image ( Vijayakumar.M )