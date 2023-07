Published: Just Now Updated: Just Now

அதிகரிக்கும் பாலியல் குற்றங்கள், தடுமாறும் பிள்ளைகள்... தீர்வு என்ன? - நிபுணரின் விளக்கம்..!

சென்னை, புளியந்தோப்பில் இரண்டு சிறுமிகள் மற்றும் இளம்பெண் ஒருவர் கூட்டுப் பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்ட நிகழ்வு அதிர்வலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. தவறான சகவாசம், மோசமான விளைவுகளை உண்டாக்கும் என்பதற்கு உதாரணமாய் மாறியிருக்கிறது இந்த 'இனக்கவர்ச்சி' நட்பு.