`வசீகரமான உடலமைப்பு’ 2022-ம் ஆண்டில் செல்லப்பிராணிகளில் முதலிடத்தை பிடித்த `பிரஞ்சு புல்டாக்' நாய்!

பிரஞ்சு புல்டாக் இனத்தின் வசீகரமான மற்றும் தகவமைத்துக்கொள்ளும் இயல்புக்காக குடும்பங்கள் முதல் தனி மனிதர்கள் வரை அனைவராலும் விரும்பப்படுகிறது.