Published: 12 Aug 2023 11 AM Updated: 12 Aug 2023 11 AM

சென்னை: `குதிரைகளுக்கு ஊசி வழியே மைக்ரோ சிப்!' - பின்னணி என்ன?

குதிரைகளுக்குச் செலுத்தப்படும் மைக்ரோ சிப்களில், தனித்துவமான அடையாள எண்கள் இருக்கும். அதை ஸ்கேன் செய்து பார்க்கும் போது, குதிரைக்கு எப்போது தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டது, அந்த குதிரை எங்கே இருக்கிறது போன்ற தகவல்களைப் பெற முடியும்.