Published: Just Now Updated: Just Now

ராகுல் காந்தி வாங்கிய ஜாக் ரஸ்ஸல் டெரியர் நாய்க்குட்டி... இவ்வளவு சிறப்புகள் கொண்டதா?

கோவாவின் மபுசா நகரில் உள்ள நாய்க் கூடத்தில் இருந்து ராகுல் காந்தி இரண்டு ஜாக் ரஸ்ஸல் டெரியர் இன நாய்க்குட்டிகளை வாங்கியுள்ளார்.