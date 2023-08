Published: 08 Aug 2023 11 AM Updated: 08 Aug 2023 11 AM

Published: Today at 11 AM Updated: Today at 11 AM

50 வயதைக் கடந்த அண்ணன், தம்பிக்குக் காது குத்து; வாழைப்பழம் ஊட்டிய 85 வயது தாய்மாமன் - காரணம் என்ன?

85 வயது தாய்மாமன் நடுவில் அமர, 50 வயதைக் கடந்த அண்ணன், தம்பி இருவருக்குக் காது குத்தி, கிடா கறி விருந்து போட்ட சுவாரஸ்ய நிகழ்வு வேலூர் அருகே நடந்திருக்கிறது.