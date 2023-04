பணிபுரியும் நான், வீட்டை பார்த்துக்கொள்ளும் கணவர்; மனஉளைச்சல் தரும் சுற்றத்தை சமாளிப்பது எப்படி?

Published: 29 Apr 2023 9 AM Updated: 29 Apr 2023 9 AM

ஒரு கட்டத்தில் நானும் கணவரும், கணவர் வேறு தொழில் முயற்சிகள் எதுவும் எடுக்க வேண்டாம் எனவும், அவர் வீடு, குழந்தைகளைப் பார்த்துக்கொள்வது என்றும், நான் வேலைக்குச் செல்வது என்றும் முடிவெடுத்தோம். #PennDiary115

