மனநலம் குன்றிய மகள், பொறுப்புத் துறக்கும் மகன்கள், முதுமையில் நிம்மதி எங்கே? #PennDiary109

எங்கள் மகன்கள் இருவரும், தன் அக்கா மீது அதிக பாசமாக இருந்தனர். ஆனால், எல்லாம் அவர்கள் திருமணம் வரைதான். திருமணத்துக்குப் பிறகு, அவர்கள் மனைவிகளுக்கு எங்கள் மகளைப் பிடிக்கவில்லை, மேலும் என் மகளை என் மகன்கள் இருவரும் மிகவும் பாசமாகப் பார்த்துக்கொண்டது அதைவிடப் பிடிக்கவில்லை.

lifestyle Penn Diary