கருணையில்லாத மருமகள், கண்டுகொள்ளாத மகன், வாழ்வதே தண்டனையா? #PennDiary122

Published: 17 Jun 2023 9 AM Updated: 17 Jun 2023 9 AM

Published: Today at 9 AM Updated: Today at 9 AM

நாங்கள் வசிக்கும் தெருவுக்கு அருகே, என் மகன் பெரிய வீடு கட்டினான். நானும் கணவரும் அவனுக்காக சேர்த்துவைத்திருந்த ஒரு சொத்தை விற்றே அவன் அதை கட்டினான். ஆனால், என்னை அங்கு அழைத்துச் செல்லாமல், பழைய வீட்டில் தனியாக விட்டுச் சென்றுவிட்டான்.

lifestyle Penn Diary