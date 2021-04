இந்த `மெல்லிசான கோடு' ரிலேஷன்ஷிப்புக்கு ரொம்ப முக்கியம்! #AllAboutLove - 10

3) முயற்சி:

If effort is full, result doesn't matter என்பார்கள். நிஜமாகவே உங்கள் பார்ட்னர் பிஸி ஆக இருக்கலாம். உங்களுக்காக எதோ ஒன்றைச் செய்ய விரும்பி, அவர் சூழல் காரணமாக செய்ய முடியாமல் போகலாம். அதைகூட புரிந்துகொள்ளாதவர் அல்ல நீங்கள். அதே சமயம், அதற்கான எஃபர்ட்டை உங்கள் இணை தந்தாரா என்பதை கவனியுங்கள். உங்களுக்காக எந்த முயற்சியும் எடுக்காத ஒருவர் வெறும் சொற்களினால் தரும் ஆறுதலால் பயனில்லை. `நான் இதைச் செய்ய முயற்சி செஞ்சேன். ஆனா இதனால பண்ண முடியல' என்பதை உங்களுக்குப் புரிய வைக்கும் முயற்சியையாவது அவர் செய்ய வேண்டும். ஆணோ, பெண்ணோ யாராக இருந்தாலும் அதைச் செய்யாத போது அந்த உறவை அவர் Taken for granted ஆகத்தான் எடுத்துக் கொள்கிறார் என்றாகும்.