ரிலேஷன்ஷிப்பில் சண்டை வந்தால் என்ன செய்ய வேண்டும்? #AllAboutLove - 09

இந்த விஷயத்தில் எல்லோரும் மனதில் நிறுத்த வேண்டிய ஒரு ஃபார்முலா இருக்கிறது. `Hate the fight; Not the person'

இது கொஞ்சமல்ல; ரொம்பவே கஷ்டம். ஆனால், மனித இனத்தின் அடிப்படை குணங்களைப் புரிந்துகொண்டால் கொஞ்சம் எளிதுதான். நாம் அனைவரும் தவறு செய்யக்கூடியவர்களே. தவறே செய்யாத மனிதன் கிடையாது. அந்தத் தவற்றை நாம் மன்னிக்கிறோமோ, அதைச் செய்தவரை நம் வாழ்வில் தொடர அனுமதிக்கிறோமா என்பதெல்லாம் அடுத்து. முதலில், தவறு செய்தவரை ஒரேடியாக நிராகரிப்பதைக் கைவிடுவோம்.

ஒருவரை அயோக்கியன் என்பதற்கும் அவர் செய்தது அயோக்கியத்தனம் என்பதற்கும் இருக்கும் வித்தியாசத்தை அறிய வேண்டும். யாரும் அயோக்கியர்கள் கிடையாது. அவர்கள் செய்த ஒரு சில செயல்கள் அப்படி என யோசிக்கத் தொடங்குவோம்.