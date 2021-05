ரிலேஷன்ஷிப்பில் பொய் சொல்லலாம்தான்; ஆனால்..?! #AllAboutLove - 17

சுருக்கமாகச் சொன்னால், பார்ட்னர் பொய் சொல்கிறார் என்றால்,

உங்கள் மீதான பயத்தால் சொல்கிறாரா?

நீங்கள் பொஸெஸிவ் ஆவீர்கள் என்பதற்காகச் சொல்கிறாரா?

உங்களை ஏமாற்றச் சொல்கிறாரா?

முதல் தடவையா அல்லது தொடர்கதையா?

அவர் எப்போதும் போல சொல்வதா அல்லது புதிய பழக்கமா?

இதனால் நீங்கள் இழப்பது என்ன?

என எல்லாவற்றையும் யோசித்துக் கொள்ளுங்கள். அதன் பிறகு அவரிடம் நேரிடையாக அதைக் கேட்டுவிடுங்கள். பதில் உங்களுக்குத் திருப்தி என்றால் சரி. இல்லையென்றால் உங்களை பாதிக்கும் விஷயங்களை அவருக்கு எடுத்துச் சொல்லுங்கள்.

பொய் சொன்னவரைவிட இன்னொருவருக்கு அதனால் கோபம் கொள்ள எல்லா தார்மீக உரிமையும் இருக்கிறது. ஆனால், சின்னச் சின்ன பொய்களுக்காக ஒரு நல்ல காதலை, நல்ல ஆன்மாவை, நல்ல பார்ட்னரை இழந்துவிடாதீர்கள். அதே சமயம், பொய் சொன்னவருக்கு இதில் கூடுதல் பொறுப்பிருக்கிறது.

`Not only must Justice be done; it must also be seen to be done.' என்பார்கள்.

அதாவது நீதி வழங்கப்பட்டால் மட்டும் போதாது; அது எல்லோருக்கும் தெரிய வேண்டும். உங்கள் பார்ட்னர் கேட்கும் நியாயமான விஷயங்களை அடுத்த முறை செய்துகாட்டுங்கள். அதுதான் நல்ல ரிலேஷன்ஷிப்புக்கான அடிப்படை.